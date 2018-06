Bac 2018 : nous avons rencontré Hanifa, 13 ans, l'une des plus jeunes candidates

Elle est scolarisé dans un lycée spécialisé pour les enfants précoces. A 13 ans, Hanifa s'apprête à passer le bac. Elle est l'une des plus jeunes candidates de cette session 2018. Malgré sa moyenne de 16, la jeune fille nous avoue ressentir "beaucoup de stress" à l'approche des examens et ne pas se sentir particulièrement bonne élève. "On appréhende tous les choses différemment. Cependant, moi je pense être moyenne à bonne", dit-elle. Mais si, scolairement, elle est en avance, elle s'occupe chez elle comme les enfants de son âge. "Il m'arrive de dessiner, d'écouter de la musique, de jouer avec ma sœur. Donc je ne me considère pas différente."