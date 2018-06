Bac 2018 : révisez vos examens en musique grâce à notre playlist

Cinéma, musique classique, jeux vidéo… DigiSchool a pensé à tout le monde en élaborant cinq playlists aux styles complètement différents pour faire appel à la concentration et à la motivation nécessaires pour cette dernière ligne droite. Spécialisé dans l’aide à la réussite scolaire, le site vous conseille de réviser de préférence sur des titres sans parole (eh oui, vous n'êtes pas candidat à l'émission The Voice, mais bien au baccalauréat !). Ainsi, le "Boléro" de Ravel, la "Nocturne No. 2 en mi bémol majeur" de Chopin, la B.O. de Zelda ou encore celle de "Un long dimanche de fiançailles" figurent dans ces morceaux choisis. De quoi vivre ses révisions comme jamais.





Leurs playlists sont à retrouver sur cette page.