Bac 2018 : plusieurs candidats se voient confisquer leur calculatrice pendant l'épreuve de physique-chimie

Même incident au lycée Sophie-Berthelot de Calais. "Quelqu’un m’a pris ma calculette durant l’épreuve. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils m’ont dit que c’était considéré comme de la triche", affirme un candidat au journal Nord Littoral. Une autre calculatrice lui aurait été fournie seulement trente minutes avant la fin de l’épreuve. A sa sortie de la salle d'examen, l’élève a dû signer un rapport concernant cet incident. "Ils ont pris en photo la programmation de ma calculatrice et j’ai signé un rapport mais j’étais sous le choc."





Egalement contactée par le blogueur Guillaume Ouattara, la proviseure explique qu’après le signalement d’un surveillant, une heure après le début des épreuves de plusieurs élèves qui "recopiaient des définitions depuis leur calculatrice", l’établissement a "contacté les services du rectorat de Lille qui nous ont donné la consigne de confisquer les calculatrices des élèves concernés." Pour sa part, Stéphanie Rouault, professeure de physique-chimie à Dijon, a certifié auprès de LCI que "certains exercices étaient largement faisables sans calculatrice", notamment en chimie. Côté physique, l'enseignante n'était pas plus convaincue de sa nécessité : "C'était un peu plus compliqué mais pas insurmontable. L'élève pouvait tout à fait écrire le calcul et mettre une approximation du résultat à la fin".