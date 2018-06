Bac 2018 d'Histoire-Géographie : les sujets de la série STGM

Ils ont 2h30 pour rendre leur copie. Les terminales STMG ont débuté ce matin la deuxième épreuve écrite du baccalauréat : l'Histoire-Géographie. D'un coefficient de 2, l'épreuve n'est pas des plus importantes pour les futurs bacheliers. Elle leur permettra tout de même, s'ils obtiennent plus de 10, de gagner quelques points qui faciliteront l'obtention du diplôme.





Lors de cet examen, les élèves sont censés répondre à des questions de cours et analyser des documents. Une bonne connaissance du monde qui nous entoure et de bons exemples seront évidemment appréciés par les correcteur. Découvrez dans cet article les sujets qui leur ont été attribués une heure après le début de l'épreuve et leurs corrigés dès la fin de celle-ci.