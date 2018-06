Bac 2018 d'Histoire-Géographie : découvrez les sujets et corrigés de la série STMG

EXTRAIT

Première partie histoire

1/ Le 9 novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin ou décembre 1991 avec la fin de l’URSS.





2/ Sur le croquis :

Décolonisation entre 1947 et 1954,

Décolonisation entre 1955 et 1975 : entourer l’Afrique,

Ancienne colonie française,

Ancienne colonie britannique.





3/ Un président et son Premier ministre :

De Gaulle et Debré ou Pompidou, Pompidou et Chaban Delmas, Giscard d’Estaing et Chirac ou Barre, Mitterrand et Mauroy, Fabius, Chirac, Rocard, Cresson, Bérégovoy ou Balladur, Chirac et Juppé ou Jospin, Sarkozy et Fillon, Hollande et Ayrault, Valls ou Cazeneuve, Macron et Philippe.





Première partie géographie :

4/ Proposez une définition d’interface : zone de contact entre deux espaces économiques. Elle peut être terrestre ou maritime.





Ces corrigés sont consultables en intégralité sur le site de Studyrama.