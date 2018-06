Bac 2018 : en Bretagne, les autorités prennent des arrêtés pour éviter les débordements lors des fêtes de la fin des épreuves

Pour les élèves de terminale, le bac se termine lundi. Un soulagement pour tous les candidats, qui comptent pour beaucoup, comme chaque année, faire tomber la pression en faisant la fête dès la fin des épreuves. Craignant des débordements et des incidents, notamment sur les plages, les autorités du Finistère ont déjà pris des mesures préventives.





A Brest, la préfecture a comme l’année passée interdit la détention et le transport de boissons alcoolisées sur l’intégralité de la plage du Moulin-Blanc et ses parkings de Brest, Guipavas et Relecq-Kerhuon, mais aussi les parkings du port de plaisance et du Spadium parc, rapporte Ouest-France.





Ces restrictions seront effectives du vendredi 22 juin à 16 h au samedi 23 juin à 7 h, du lundi 25 juin à 16 h au mardi 26 juin à 7 h et du vendredi 6 juillet à 16 h au samedi 7 juillet à 7 h. Soit après la fin des épreuves de vendredi, de lundi et au moment des résultats du bac. "Les forces de l’ordre auront pour consigne de procéder à la mise en œuvre de ces dispositions, aux entrées de la plage", avertit la préfecture.