Bac 2018 : les sujets des épreuves de spécialité pour les STMG

Grosse journée pour les STMG qui passent ce jeudi après-midi leur examen le plus important : la partie écrite de l'épreuve de spécialité (la pratique est évaluée tout au long de l'année). Mercatique, ressources humaines et communication, systèmes d'information et de gestion, et gestion et finance... Quelle que soit l'épreuve, celle-ci comptera pour un coefficient 6 dans la note globale. Une épreuve cruciale pour laquelle chaque point gagné compte. Une fois devant leur copie, les candidats auront 4h pour faire leurs preuves.





Découvrez les sujets qui leur ont été adressés, ainsi que leurs corrigés dès la fin des épreuves.