Bac de philosophie 2018 : les sujets de la série ES

Le chronomètre est lancé pour les élèves en économique et social. Ceux-ci ce sont attelés ce lundi 18 juin à la première épreuve écrite du baccalauréat. Ils ont quatre heures pour rédiger leur copie. Noté avec un coefficient 4, cet examen n'est pas le plus important de ceux que les candidats auront à passer mais elle permet (plus ou moins facilement) de gagner quelques points en vue de l'obtention du diplôme.





Lors de cette épreuve, les candidats seront évalués sur leur capacité à mener une réflexion personnelle, appuyée sur leurs connaissances. Aussi, ils se doivent de bien analyser le sujet et de ne surtout pas réciter leur cours. Découvrez une heure après le début de l'épreuve les sujets qui leur ont été distribués et, dès la fin de l'épreuve, une proposition de corrigés à la fin de cet article.