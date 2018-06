Bac de philosophie 2018 : les sujets et corrigés de la série S

Proposition de corrigé pour le sujet 1 : le désir est-il la marque de notre imperfection ?

"Ma maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l’ordre du monde." René Descartes. Le désir, au sens étymologique, évoque un astre disparu, la nostalgie d’une étoile (du latin desiderare, "regretter"et sidus, "l’étoile"). On perçoit dès lors la représentation négative que peut révéler le concept du désir. Les philosophes se sont méfiés très tôt du désir sans pour autant le rejeter. Il fait partie de notre individualité, de notre biologie même. Freud ne montrera-t-il pas par le "ça" en psychologie, contre toute censure morale, qu’il nous faut accepter le désir comme pulsion aussi forte que le "struggle for life" de Darwin.









