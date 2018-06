Bac : l'année dernière, 40% des bacheliers n'ont pas obtenu de mention

Vous n'avez pas de mention ? Mieux vaut dans ce cas voir le verre à moitié plein : vous avez eu votre bac ! Comme vous, 40% des bacheliers ont obtenu une note entre 10 et 12/20 l'année dernière. Dont 37% des admis de la filière générale, 47% de la filière technologique et 42% de la filière professionnelle.





Si ce n'est la chance de pouvoir poursuivre des études supérieures ou d'entrer dans la vie active avec un premier bagage, avoir le bac sans mention ne comporte pas autant d'avantages que d'avoir la mention "Bien" ou "Très bien". Pour autant, certains commerces offrent des remises à tous les bacheliers, dont vous pourrez profiter. De plus, rassurez-vous, de nombreux hommes et femmes politiques, tels que Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et Manuel Valls, n'ont obtenu aucune mention au bac. C'est également le cas de l'humoriste Kev Adams. Et cela ne les a pas empêchés de se frayer un chemin au sein de la société française.