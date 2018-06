Le baccalauréat de 1968, un taux de réussite record et une chance pour les classes moyennes

Face à la situation, les professeurs se montrent compréhensifs dans l’ensemble. "On a eu quand même pas mal de choix dans les sujets, les professeurs se montrent assez indulgents", raconte un lycéen à l’époque. Résultat : sur plus de 208.000 candidats au bac, 169.000 le décrochent. Soit un taux d’admission de 81,3%. Loin du score de 1967 (59,6%) et même des suivants (66% en 1969).





Pour l’Historien et auteur de "Il y a 50 ans Mai 68" Eric Alary, le baccalauréat 68 a été une grande opportunité pour les jeunes provenant de la classe moyenne. "Ce sont toujours les enfants de la bourgeoisie qui obtiennent le bac, mais aussi des milliers d’enfants des classes moyennes. Et qui ne l’auraient certainement jamais eu sans le réaménagement panique et d’urgence du bac 1968", assure-t-il. Grâce à cet examen facilité, les bacheliers ont pu suivre des études plus longues et obtenir des salaires plus élevés que leurs prédécesseurs.