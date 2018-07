Bac 2018 : elle redouble volontairement son bac pour retenter sa chance sur Parcoursup

Elle a obtenu 8,31 de moyenne au bac et pourtant, pas une once de déception ne perce sur son visage. Enora, candidate au baccalauréat scientifique à Agen, a en effet décidé de redoubler de son plein gré, raconte Sud-Ouest. N’ayant pas obtenu le BTS en biotechnologie et analyse qu’elle souhait à tout prix intégrer à la rentrée, cette jeune fille a voulu faire front à Parcoursup en ratant volontairement ses épreuves. "Le problème, c’est que si j’avais eu mon bac et que je n’étais pas acceptée dans ce que je voulais faire l’année prochaine, eh bien j’aurai eu mon bac mais je n’aurai rien pu faire", explique-t-elle à nos confrères.





Si elle est tout de même convoquée aux rattrapages, elle assure n’avoir aucune intention de s’y rendre. "Ah non ! Je suis en vacances maintenant!", déclare-t-elle à Sud-Ouest. Comme elle, 147.491 candidats au bac n’ont toujours pas reçu de proposition ou sont sur liste d’attente.