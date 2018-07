Votre enfant a raté son bac ? Voici ce que vous devriez lui dire (calmement)

Pour la professionnelle, la première chose à faire est de consoler son enfant, qui fait certainement face au premier gros échec de sa vie. Il ne s'agit pas non plus, précise-t-elle, de lui dire que ce n'est pas grave "même si, en soit, rater son bac n'est pas si grave que ça". Mieux vaut insister sur la notion de seconde chance, que ce soit au rattrapage ou l'année d'après. Car après tout, rien n'est perdu. Ne pas avoir son bac du premier coup n'est pas une fatalité.





Et même si cela est tentant et que ça vous démange au plus profond de vos tripes, rien ne sert, selon Angélique Kosinski, de se laisser envahir par la colère. "Ça ne sert à rien de lui crier dessus, à part lui déverser son propre stress. Ça ne fait pas avancer les choses et, de toute façon, l'adolescent s'en fiche", soutient-elle en conseillant aux parents d'essayer de prendre du recul. "On peut en revanche signifier à son enfant qu'on est en colère et déçu parce qu'on ne l'a pas vu travailler pendant l'année, qu'il sortait tout le temps... Et lui dire qu'on espère qu'il va en tirer les conséquences. C'est important de verbaliser les choses."





De plus, selon Angélique Kosinski, les adolescents sont censés être matures lorsqu'ils passent le bac. Nul besoin, donc, de les infantiliser en leur faisant moult reproches. "Le parent doit aussi adopter une attitude en adéquation avec ça. C'est à dire le mettre face à ses responsabilités et lui expliquer que son échec est le reflet de tout ce qu'il a fait pendant l'année."