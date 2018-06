France-Pérou, fête de la musique, soleil... : journée de toutes les tentations pour les candidats au bac

Avec le solstice d’été, ce jeudi sera le jour le plus long de l’année. Ce sera aussi le plus frustrant pour les candidats au bac. Certes, les températures ont baissé, mais le soleil continue de briller. A 17 heures, tous les regards se tourneront vers le stade d’Ekaterinbourg pour le coup d’envoi de France-Pérou. Et après le foot, ce sera la fête de la musique. Autant dire que durant les épreuves du jour - les STMG passent en particulier leur spécialité jusqu'à 18 heures - ou les révisions du lendemain - les S ont notamment rendez-vous avec les maths vendredi -, les lycéens devront redoubler d’efforts pour rester concentrer. Beaucoup se plaignent sur Twitter.