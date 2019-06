Fuites au bac : comment les candidats ont fraudé

Cette année 2019, les fuites du bac ont été nombreuses et ceux dans plusieurs filières. Parmi elles, les sujets des maths et de physique qui ont circulé dès la veille. De plus, certains élèves ont aussi pu consulter les corrigés tranquillement pendant les épreuves.



