Fuites de sujets et de résultats, copies perdues, rétention de notes... retour sur ces couacs qui ont émaillé le bac 2019

Le rectorat ignore encore combien de bacheliers y ont eu accès. Mais les résultats du baccalauréat, censés être divulgués le vendredi 5 juillet au matin, ont fuité dès 22h jeudi sur le site internet de l'académie de Lille, avant que le lien ne soit bloqué une quinzaine de minutes plus tard. "On s'en est aperçu très rapidement grâce à une veille sur les réseaux sociaux", a commenté le rectorat. "On était en train de faire les tests pour voir si on était en mesure d'annoncer les résultats vendredi et apparemment au même moment où on réalisait ces tests, techniquement il était possible pour les candidats d'avoir les résultats". Des élèves et internautes ont alors posté des copies d'écran des résultats sur les réseaux sociaux.