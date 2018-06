Grève et baccalauréat : la SNCF a mis en place un dispositif

Si les grévistes suivent leur calendrier, il sera très difficile de circuler en train le 18 juin. Or, des centaines de milliers de lycéens vont commencer les épreuves du baccalauréat ce jour-là. La direction de la SNCF a promis qu'un dispositif spécial sera mis en place pour les candidats. Comment l'entreprise va-t-elle s'y prendre ? Les syndicats de cheminots, quant à eux, se réuniront jeudi 7 et vendredi 8 juin pour décider s'ils font grève ou non la semaine du bac.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.