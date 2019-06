La controverse sur les fuites au baccalauréat 2019

Estimant que la fraude est limitée à quelques établissements, le gouvernement a refusé de faire repasser l'épreuve du baccalauréat. Une version contestée par des milliers d'élèves, de parents et de professeurs. Qui dit vrai dans cette affaire ? Les éléments de réponse avec notre journaliste Samira El Gadir.



