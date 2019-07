La filière S en tête des mentions, un benjamin de 14 ans, les filles plus fortes que les garçons... Voici nos chiffres clés du bac 2019

C'est dans le Nord et les Bouches-du-Rhône qu'on a globalement le moins bien réussi l'examen, avec respectivement 1433 et 1485 candidats recalés et 3323 et 2019 présentés aux oraux de rattrapages. Néanmoins, ces deux départements figurent aussi dans le top 5 de ceux ayant recueilli le plus de mentions très bien lors de cette session 2019, à côté de Paris (2178), devant le Rhône (1321) et les Hauts-de-Seine (1210).





1960 candidats ont en effet décroché le précieux sésame républicain avec la mention "très bien" dans le Nord, et 1289 dans les Bouches-du-Rhône.