La minute pour comprendre : le bac 2018 en quelques chiffres

Les épreuves du bac 2018 débuteront ce lundi 18 juin 2018. 753.000 élèves s'apprêtent ainsi à plancher lundi matin sur l'examen de philo. La moitié d'entre eux passe un bac général. 20% ont opté pour la filière technologique. Et 30% ont choisi un bac professionnel. Les candidats seront répartis dans 4.600 centres d'examen. Par ailleurs, le coût total de l'examen du baccalauréat s'élève cette année à plus de 61 millions d'euros.



