Les professeurs de philosophie s'inquiètent pour leur matière

Le 18 juin 2018, la philosophie va donner le coup d'envoi du bac. Une épreuve reine qui donne, à chaque fois, une sueur froide aux candidats. Cette matière va être touchée par la réforme du lycée et du baccalauréat. En effet, la disparition des séries signifie la fin des huit heures de philosophie par semaine. Certains professeurs s'inquiètent pour cette discipline. Quelles en sont les raisons ?



