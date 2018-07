Les résultats du baccalauréat sortiront le vendredi 6 juillet 2018

Le baccalauréat est l'examen le plus redouté des élèves. A ce sujet, près de 735 000 candidats attendent, non sans crainte pour quelques uns d'entre eux, les résultats qui sont prévus dans la journée du vendredi 6 juillet. Avant cela, l'Institut National de l'Audiovisuel ressort ses archives sur l'annonce des résultats de l'examen, il y a 50 ans passés. A cette époque, c'était le recteur en personne qui lisait à voix haute les noms de ceux qui ont réussi. En 1977, 318 000 candidats sont inscrits à l'épreuve et seuls 50% ont passé l'oral. En 1989, le taux de réussite était de 73%. En 2017, 88% des candidats ont décroché le fameux sésame.



