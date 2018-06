Les sujets du bac sont déjà prêts

Les 700 000 candidats au baccalauréat n'ont plus qu'une semaine pour réviser. Les sujets de l'examen ont été scellés dans des salles avec un accès sécurisé à Nantes. Le personnel qui s'en occupe, a signé un engagement moral pour éviter toute fuite. Les livraisons des sujets du bac dans les établissements scolaires sont des moments très délicats. Pour 2018, 3 000 sujets et 4 000 000 copies ont été distribués dans l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.