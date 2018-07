Mentions au bac : les filles meilleures que les garçons

Pour le nombre de mentions, seul le bac technologique semble faire exception à la règle avec des taux similaires entre l'année dernière et cette année. 2,5% des bacheliers ont obtenu la mention "très bien", soit la même quantité qu'en 2017. 11,5% ont décroché la mention "bien", contre 11,8% l'année dernière et 29% la mention "assez bien" contre 29,5% en 20017.





Comme le bac général, les filles sont encore une fois plus méritantes. Elles sont une centaine de plus à avoir décroché la mention "très bien" (1.547 contre 1.426), et près de 1.000 de plus a avoir obtenu la mention "bien" (7.309 contre 6.501). Les filles et les garçons sont en revanche à quasi-égalité pour la mention assez bien avec 17.269 filles contre 17.209 garçons.