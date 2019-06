Nice : la plupart des lycéens choisissent leur langue régionale comme option au bac

Plus que quatre jours avant la première épreuve écrite du baccalauréat. Les lycéens vont passer une ou plusieurs options facultatives, à l'image des langues régionales. À Nice, quelles que soient leurs origines, de nombreux élèves de terminale ont opté pour le niçois. Entre conserver leur racine, apprendre l'histoire de la ville à travers la langue et le simple plaisir d'étudier, les raisons qui les motivent sont tout aussi diverses.



