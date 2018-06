Parcoursup : dans les coulisses des commissions d'arbitrage

Nous ne sommes plus qu'à dix-neuf jours du début des épreuves du baccalauréat, pourtant certains lycéens n'ont pas l'esprit très concentré sur leurs révisions. Et pour cause, 26% d'entre eux sont sur la liste d'attente, et 4% n'ont essuyé que des refus. Plus de 5 000 de ces recalés ont déjà saisi des commissions comme la commission d'accueil à l'enseignement supérieur. En Seine-Saint-Denis, des élèves ont même manifesté ce jeudi 31 mai contre la plateforme Parcoursup.



