Pas de vacances pour les correcteurs du bac !

Ce sont déjà les vacances d'été, mais pour les autres, ce sont encore les examens du bac. Il s'agit non seulement des candidats, mais aussi des enseignants qui doivent corriger, à cinq euros la copie évaluée. A Nice, c'est la corvée obligatoire du décomptage avant la correction. Ensuite, les notes données seront provisoires, car elles seront harmonisées lors d'un regroupement. Les résultats sont prévus sortir le 6 juillet 2018.



