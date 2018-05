Ramadan et bac 2018 : que manger pour bien supporter le jeûne pendant les révisions ?

NUTRITION - Alors que le ramadan 2018 a débuté le 17 mai, pour une date de fin prévue autour du 14 juin, les révisions du baccalauréat tombent en plein dedans. Avec le stress et l’intense concentration, la demande en énergie est forte et le jeûne peut être plus difficile à tenir. Voici quelques conseils alimentaires pour avoir la forme.