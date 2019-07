"J'ai passé les oraux... pour rien" : des lycéens confrontés aux couacs des rattrapages du bac témoignent

Contactée par LCI, elle explique avoir été déçue en voyant son relevé de notes lors des premiers résultats et tout particulièrement par sa note en SVT : "J'ai passé la semaine du bac comme tout le monde, très contente d'avoir réussi la grande majorité des épreuves et surtout la SVT. Le jour des résultats, je vois mon prénom sur la liste du second groupe. La première chose que je remarque après avoir reçu mon relevé de note, c'est vraiment mon 10/20 en SVT. J'avais espéré avoir minimum un 14/20." Celle qui dit être "très douée dans cette matière" ne comprend pas ses résultats mais doit se résoudre à passer les rattrapages lundi.





Elle reçoit par la suite ses résultats définitifs et elle constate que son 10/20 s'est transformé en 16/20. Les professeurs sur place lui annoncent alors que c'est la note qu'elle aurait dû avoir dès la première session. "Ils m'ont dit à 18h qu'en réalité je n'aurais pas eu besoin d'aller aux rattrapages. Ils auraient simplement pu remplacer ma note." Si la bachelière se dit "contente" d'avoir eu son bac, elle avoue être tout de même déçue : "Il est indiqué "second groupe" sur mon relevé de note..." Et de conclure : "C'était beaucoup de stress et de peur pour rien !"