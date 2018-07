Bac 2018 : les avantages que vous obtenez en décrochant une mention

Après les épreuves du bac, celle du stress de l'attente des résultats. Une période ou le suspense et les suppositions sont maîtres, chacun se demandant s’il va décrocher son bac ou avoir la mention tant espérée. Car si obtenir son diplôme est une excellente nouvelle pour les bacheliers, être couronné d’une mention l’est encore plus. Elle ouvre non seulement la voie vers des formations prestigieuses, mais peut aussi être très intéressante financièrement. LCI vous indique ce que peut vous rapporter votre mention.