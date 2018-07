Résultats du bac 2018 : comment ça se passe si vous êtes au rattrapage ?

Vous ne pouvez pas perdre de points au rattrapage. On garde la meilleure des deux notes entre l'écrit et l'oral. Le coefficient qui s'applique à l'oral est le même qu'à l'écrit. Pour savoir si vous avez réussi à récupérer le bon nombre de points, il y a deux méthodes. La première, vous calculez votre moyenne générale avec vos notes du rattrapage. Si vous avez 10/20 ou plus, c'est bon.





La deuxième, vous calculez en points. Il est indiqué sur votre relevé de notes le nombre nécessaire pour avoir le bac. Vous voyez alors combien de points il vous manque. Vous comptez ensuite l’écart entre votre note de l’épreuve écrite et celle de l’oral de rattrapage que vous multipliez par le coefficient de la matière. Exemple : vous êtes en S et vous avez repassé les maths. Vous avez eu 13 à l’écrit et 17 à l’oral. Le coefficient de l’épreuve étant de 7, vous gagnez 28 points (4x7).