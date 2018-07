Résultats du Bac 2018 : Léa, Thomas... Voici les prénoms qui ont eu le plus de mentions

Si l’on regarde ceux qui ont décroché une mention très bien au bac général, le podium change légèrement : les Léa gardent la pole position. 333 d’entre elles qui ont obtenu plus de 16 sur 20 à l’examen, devant les Emma (319) et les Camille (295). Malgré leur sixième place sur le podium, les Thomas restent en tête côté garçons, avec 240 mentions très bien. Ils sont suivis de très loin par les Antoine (dixième position au classement général mais 2e du classement des garçons avec 178 mentions très bien), les Théo (169 mentions et onzième place au classement), les Hugo (168 mentions et douzième place au classement) et les Paul (167 et treizième place au classement).





Au bac techno, le palmarès des mentions très bien est différent : les Léa restent sur la première marche avec 22 lauréates qui en ont obtenu une, mais elles sont à égalité avec les Théo et les Thomas. Des Thomas qui ont décidément été en forme durant les épreuves : au bac pro, ce sont eux qui tirent le plus leur épingle du jeu (20 mentions très bien), au même niveau que les Romain et les Emma.