Résultats du Bac 2018 : Lisandro Cuxi, de "The Voice", décroche la mention "Très bien"

En septembre, nous avions suivi sa rentrée. "Ça me fait bizarre d'entrer dans ce lycée avec toutes ces caméras. Parce qu'il y a un an et quelque, je rentrais en tant qu'élève normal", disait-il. Lors d'un concert privé dans la cours de récréation, il avait tenu à rappeler à ses camarades et spectateurs que "le bac, c'est important". Au regard des résultats de ce vendredi 6 juillet, sa notoriété ne semble pas avoir fait d'ombre à son sérieux.