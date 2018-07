20,32 de moyenne mais acceptée nulle part sur Parcoursup : la surdouée du bac "a reçu et refusé plusieurs propositions"

20 en philo, en histoire, en maths, en physique-chimie, en anglais, en mandarin, en espagnol et en natation. Le bulletin de notes du bac de Ranitea Gobrait, une élève de terminale S au lycée La Mennais de Papeete, en deviendrait presque monotone... Ses deux plus mauvaises notes sont un 15 en TPE et un 17 en SVT, car elle avait écrit dans la marge de sa copie . "Je ne savais pas que c'était interdit, la prof a 'blancoté' devant moi et je n'ai pas pu réécrire, ça m'a fait perdre des points", a-t-elle raconté. Au final, une moyenne de 20,3158 sur 20 obtenue grâce aux options (espagnol et natation), ce qui fait de Ranitea la major du bac en Polynésie.





À première vue, tout semble sourire à cette élève modèle, également championne de Polynésie du 800 mètres nage libre. Pourtant, elle ne sait toujours pas où elle étudiera à la rentrée, car Ranitea Gobrait a été refusée - affirme-t-elle - dans tous les établissements parisiens auxquels elle a postulé. Jusqu'ici, elle est en liste d'attente pour entrer dans une classe prépa d'ingénieurs au lycée toulousain Pierre-de-Fermat. Si elle n'est pas admise, elle prévoit d'aller à l'université de la Polynésie française.