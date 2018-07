"RIP la souris atrophiée" : retrouvez les tweets de candidats les plus drôles du bac 2018

S'il y avait une mention pour l'humour au bac, ils la décrocheraient sûrement. Durant les épreuves, beaucoup d'élèves de L, S, ES et des séries technologiques ont partagé sur les réseaux sociaux leurs états d'âme, leurs remarques et leurs impressions à l'entrée et à la sortie du centre d'examen. Des publications qui donnent un premier aperçu des perles du bac 2018, et que nous vous compilons ici.