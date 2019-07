EN DIRECT - Bac 2019 : découvrez les résultats de l'examen, académie par académie

NOUVEAU COUAC





Alors que les polémiques sur les fuites de sujets et la rétention des notes par des correcteurs ont terni cette session du bac, un nouveau bug est signalé par des candidats et des professeurs. De nombreux lycéens de l'académie de Lille relatent sur Twitter avoir pu accéder à leurs résultats sur la plateforme en ligne dans la soirée de jeudi, alors qu'ils ne doivent être rendus publics que vendredi à 10h... Une information notamment relayée par le syndicat SNES-FSU et le journal La Voix du Nord.