Rétention des notes du bac : "Il y a un stress qui monte depuis trois jours à la maison"

"On n'a rien à voir avec cette reforme". C'est sans doute cette phrase, entendue de la bouche de sa fille, Jeanne, et de celle de certains de ses camarades, qui résume le mieux l'état d'esprit des aspirants bacheliers, face à la menace d'une rétention des notes du baccalauréat. En tant que mère d'une lycéenne de terminale concernée, et Présidente de l'Association de parents d'élèves (Apel) du groupe scolaire d'enseignement privé Saint Joseph à Dijon, Valérie Grandet, voit de fait d'un très mauvais œil que des enseignants de l’académie qui ont corrigé des copies du bac aient décidé de ne pas les rendre en temps et en heure. Leur objectif ? Protester contre la réforme du lycée et faire pression sur le ministère de l'Education nationale.





"Il y a un stress qui monte depuis trois jours à la maison", décrit-elle, évoquant le fait que "ne pas avoir le rendu des notes à temps implique beaucoup de choses" et qu'"en terme de logistique familiale aussi ça devient compliqué". Jeanne, qui est selon les mots de sa mère "une assez bonne élève" et qui "va certainement avoir son bac" est en effet admise dans une école à Lyon et n'attend plus que ses résultats pour finaliser, avec l'aide de ses parents, la recherche du logement qu'elle occupera à la rentrée. "Pour la visite, on n'a pas eu le choix c'est vendredi après-midi", explique la mère de famille.