Retour sur les épreuves du baccalauréat de 1968

Les épreuves du baccalauréat de mai 1968 restent en mémoire. En raison des grèves, le pouvoir gaulliste décidait de maintenir l'examen en supprimant toutes les épreuves écrites. Résultat : un taux de réussite record, mais surtout une mixité sociale. En effet, ce réaménagement a permis à des élèves issus de milieux modestes d'obtenir leurs diplômes, accéder à l'Université, suivre des études plus longues et profiter de salaires plus élevés que leurs prédécesseurs.



