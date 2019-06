Bac pro 2019 : découvrez les sujets et les corrigés de l'épreuve de PSE

Après le français et l’histoire-géographie la veille, les candidats au bac pro 2019 planchent ce mardi matin sur leur épreuve de prévention, santé et environnement (PSE). Un écrit long de 2 heures (de 9H30 à 11H30), de coefficient 1, lors duquel les élèves doivent montrer leur capacité à mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques, dans le cadre d’une situation professionnelle donnée.





Une heure après le début de l’épreuve, retrouvez ci-dessous les sujets proposés, puis les corrigés, une fois celle-ci terminée.