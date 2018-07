Taux de mentions, âge des bacheliers, filles plus fortes que les garçons… Toutes les stats sur le bac

Quel âge moyen ont les bacheliers de cette session 2018 ? 17,91 ans selon les calculs issus de notre base de données. Il faut dire qu’il n’y a vraiment pas d’âge pour passer le bac : si les candidats de 17 (191.587 répertoriés) et 18 ans (252.525) constituent les plus gros contingents, quatre candidats ayant décroché le fameux sésame lors de cette session 2018 ont 13 ans, six ont 14 ans, cent quatorze 15 ans… Et dix ont 59 ans, deux 60 ans, un 61 ans... A noter que le bachelier le plus jeune de cette session 2018 est né le 20 juin 2005. Il n'a pas obtenu de mention. En revanche, à l'autre bout de la pyramide des âges, la candidate de 71 ans née le 24 mai 1947 a obtenu la mention très bien. Et cette septuagénaire, ancienne prof de lettres classiques qui s'est présenté à l'examen par défi, a assuré à France Bleu qu'elle n'avait même pas révisé !