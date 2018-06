Bac 2018 : comment Youtube peut vous aider (ou pas) dans vos ultimes révisions

Certains sont déjà profs dans le civil, ou se font assister d'enseignants pour créer le contenu de leur chaîne et choisir les sujets à couvrir. D'autres sont juste des passionnés de leur sujet, comme Micmaths, qui publie des vidéos de vulgarisation sur les chiffres, l'algèbre et la géométrie depuis plus de dix ans. Tous ont un talent pour le storytelling, pour construire des histoires autour d'un concept, ou pour partir d'exemples parlants. Même pour les élèves les plus retors, quitte à en passer par le rap, il paraît que ça fonctionne bien pour mémoriser un cours. Avantage aussi à la vidéo pour les cours de langue, où l'accent s'apprend mieux, et peut faire marquer des points aux oraux.