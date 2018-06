Bac 2018 - "Un poids en moins" : satisfaction et soulagement pour les candidats après l'épreuve de philo

Après le stress du matin, le soulagement est immense pour les élèves de terminale. Les inscrits en séries L, ES, S et technologiques ont passé ce lundi matin la première épreuve écrite du baccalauréat, la philosophie. Au programme, des sujets sur le désir, l'art ou la vérité, qui semblent avoir plutôt inspiré les candidats que nous avons pu rencontrer à la sortie d'un lycée de Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. "Ça s'est bien passé, j'étais bien inspirée", nous explique une candidate. "Je suis très contente, j'ai fait presque deux pages doubles", nous dit une deuxième, quand une autre se félicite d'avoir "un poids en moins".





La matière est souvent l'une des plus redoutées des aspirants bacheliers. Non seulement parce qu'elle est la première d'une longue série, mais aussi parce qu'elle nécessite à la fois une bonne connaissance du cours et du monde qui nous entoure. Elle est notée d'un coefficient de 2 (pour les séries technologique) à 7 (pour la série littéraire).