VIDÉO - Bac 2019 : erreurs dans des énoncés, pétitions, fuites de sujets... à chaque jour sa polémique

Cinq jours d'examens et trois malentendus, au moins, à l'origine de buzz inattendus sur la Toile. Après avoir découvert qu’Andrée Chedid était une femme lors de l’épreuve de français, lundi, et que le prénom Camille était aussi attribué aux hommes, mercredi, la dernière "révélation" en date pour les aspirants bacheliers concerne l'épreuve d'anglais à l'issue de laquelle nombre d'entre eux ont expliqué, jeudi, avoir appris que Vimy se trouvait en France et non au Canada.





Inutile de préciser bien sûr, que dans chacun de ces cas, les concernés y ont vu une volonté de la commission d'élaboration des sujets de les "piéger" à travers ces références, et que ces derniers ce sont de fait estimés lésés. A tort ou à raison ?