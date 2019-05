Bac 2019 : parents, comment épauler votre enfant pendant ses révisions ?

"Voyez ces examens comme une parenthèse de vie", invite Bertrand Galliot. Pendant les révisions et jusqu’à la fin des épreuves, permettez à votre enfant de se consacrer totalement à ses études. "Ne l'obligez plus à faire des tâches ménagères et faites le maximum pour qu’il ait une bonne hygiène de vie en lui faisant de bons repas équilibrés", insiste Yvan Monka. "Si vous voyez votre enfant stressé qui ne sort plus de sa chambre depuis des mois, poussez-le à prendre l'air et à faire de temps en temps autre chose", ajoute Adeline Marois.