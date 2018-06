Bac 2018 : les erreurs à ne pas commettre dans votre copie de maths vendredi

Les sujets ne sont pas conçus pour être faits dans l'ordre. Aussi, lorsque vous recevrez la feuille de l’épreuve, regardez tous les exercices et commencez par ceux qui vous semblent les plus faciles. Dédiez une copie double par exercice, ainsi vous serez plus libres de répondre selon l’ordre qui vous convient (et ça facilitera le travail du correcteur). Commencer par les exercices les plus faciles vous donnera confiance en vous et vous permettra de mieux gérer votre temps avec les exercices plus compliqués.