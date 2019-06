VIDÉO - Bac de philo 2019 : les propositions de corrigés de Raphaël Enthoven sur le temps et la liberté

Cette parenthèse faite, voici donc la proposition du médiatique philosophe sur la question :





"Moi, je commencerais par donner sa chance à l'idée selon laquelle on ne peut pas échapper au temps, c’est impossible. Et pour ça, je me servirais de Julio Iglesias : 'Non, toi non plus tu n'as pas changé'. Ce qui est exactement le compliment d'un mufle à une vielle dame, ça veut dire que moi je n'ai pas changé, que toi, ta peau est flétrie, ta voix grelotte mais tu as toujours quelque chose dans le regard qui te ressemble un peu. Ce qui est une façon de nier chez soi-même, le passage du temps mais d'en accuser l'autre."





"Dans la deuxième partie, on cite Spinoza qui explique que nous expérimentons le fait d'être éternels et cela vient du fait que nous portons en nous une éternité mathématique dont nous pouvons aussi être les porte-parole et les découvreurs, et en cela nous avons quelque chose d'éternels. Reste que cette éternité qui nous permet d'échapper au temps, ne nous fait pas échapper au temps, nous continuons d’être dans le temps. Alors commenté échapper au temps tout en restant soi-même ?

C'est l'objet d'une troisième partie en citant Proust, c’est à dire qu'on va chercher l'éternité pas dans l'éternité d'un théorème mais dans l’éternité paradoxale d'une sensation. C'est de cette façon là, de l'intérieur même du temps qu'on peut lui échapper."