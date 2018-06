Bac 2018 : 6 conseils d'examinateur pour réussir votre oral

Il va de soi que passer un oral demande quelque préparations et révisions. Vous présenter les mains dans les poches ne devrait rien augurer de bon pour votre note finale. Pour Jean-Jacques Sarfati, il est nécessaire de se préparer "à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c’est-à-dire essayer de s'entraîner autant qu’on peut devant ses camarades, devant des amis, devant un téléphone… Et le fond, c’est évidemment de connaitre son sujet. Parce qu’on ne peut pas croire qu’on peut tromper son évaluateur", insiste-t-il.





Et pour l'examinateur, cette préparation est d'autant plus nécessaire pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles. "On doit gagner la confiance de celui qui nous écoute. Et cette confiance, si on ne l’a pas soi-même, c’est très difficile de la transmettre aux autres. La manière la plus assurée d’avoir confiance en soi dans un domaine scolaire, ou dans un domaine dans lequel il y a du contenu, c’est de bien connaitre son sujet."