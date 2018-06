VIDÉO - Trafic de sujets, cambriolage, tatouage... Les pires méthodes de triche au bac

Enfin, en 2013, une maman se présente à l’épreuve d’anglais à la place de sa fille. Âgée de 52 ans, elle revêt un jean taille basse, des Converse et est extrêmement maquillée. Une fois dans la salle d’examen du lycée privé parisien Bossuet-Notre-Dame, elle s’installe et commence à travailler sur l’énoncé distribué. "Nous recevons des candidats de tous les âges. Personne ne s'est étonné que cette adulte rentre dans le lycée au milieu des ados. Les vérifications des papiers d'identité et des convocations n'ont lieu qu'une fois que les candidats ont pris place dans les salles d'examen", précise à l'époque au Parisien l’un des membres de l'établissement scolaire abusé.





Lors du contrôle d’identité, qui n'a donc lieu qu'une fois la mère de famille installée, la surveillante découvre immédiatement la supercherie et en avertit le responsable du centre d’examen. Elle avait contrôlé le matin même la fille. Après avoir tergiversé sur la méthode d’intervention la plus à même de ne pas perturber l’examen, le proviseur du lycée appelle le commissariat local. La surveillante demande à la tricheuse de sortir de la salle et elle est arrêtée par quatre policiers en civil. Entendue au commissariat, elle avoue avoir voulu aider sa fille à obtenir une meilleure note en anglais.