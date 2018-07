VIDÉO - Bac 2018 : les notes de 200 candidats réexaminées lundi après un dysfonctionnement

Ils ont crié victoire ce vendredi en découvrant leurs résultats au bac. Mais ceux-ci ne sont finalement peut-être pas définitifs. Les notes de 200 élèves de l'académie de Lille, qui s’étaient injustement fait confisquer leurs calculatrices lors de l’épreuve de physique-chimie et de mathématiques, seront réexaminées lundi par 18 jurys. Jeudi, le Syndicat national des enseignements de second degré (Snes-FSU) avait crié au scandale en indiquant que les résultats de ces candidats avaient avaient été modifiés sans l’accord du jury. "Je pense que le but du rectorat, pour pas qu’il n’y ait de vague, c’est qu’aucun élève ne soit refusé", explique au micro de TF1 un correcteur.





Lors d’une conférence de presse à Lille ce vendredi, la rectrice a expliqué que l'incident des calculatrices relevait "d'erreurs humaines". "Les candidats avaient bien le droit d'avoir une calculatrice", a-t-elle dit en assurant que sans l’appui de celles-ci, les épreuves étaient "très difficiles". C'est donc à cause de cette "rupture d'égalité", pour les élèves ayant passé leurs épreuves dans les lycées Pierre Forest de Maubeuge (Nord), Jean Perrin de Lambersart (Nord) et Sophie Berthelot de Calais (Pas-de-Calais), que le rectorat a artificiellement gonflé les notes. Mais, informée d'un possible dysfonctionnement lors de la délibération des jurys concernés, la rectrice a décidé de les réunir à nouveau" lundi afin de "leur permettre de réexaminer, le cas échéant, les notes attribuées à chacun de ces candidats".