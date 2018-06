VIDÉO - Soudés dans l'épreuve : un père et sa fille passent le bac ensemble

Soudés dans l'épreuve. À Amiens, dans la Somme, un père et sa fille passent tous les deux le bac cette semaine. Âgés de 19 ans et 47 ans, Juliette et Christophe ont révisé ensemble et sont restés solidaires jusque dans les salles d'examen : au moment de plancher sur leur copies, l'un stresse pour l'autre, confient-ils aux caméras de TF1. Une entraide qui n'empêche pas l'émulation : "Si je le bats, ce sera une fierté", n'hésite pas à lancer Juliette, dont l'objectif est de devenir puéricultrice.